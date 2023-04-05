تبوك 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستوّج أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، أمس، فريق السامبا بكأس السوبر لرابطة الهواة بالمنطقة الذي نظمته الرابطة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك إبراهيم العطوي، ومدير مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك بدر العنزي.وكان فريق السامبا حقق اللقب بعد فوزه على فريق أهلي تبوك بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي أقيمت على معلب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.وأوضح رئيس رابطة الهواة لكرة القدم بالمنطقة مفرح البلوي أن جميع بطولات الرابطة الرسمية والتنشيطية تقام تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة التي تعد المظلة الرئيسة للرابطة والمنظمة لعلاقتها بالجهات الحكومية والرياضية وذات العلاقة وفق النظام الأساسي للرابطة.وبيَّن أن الرابطة تسعى من خلال إقامة مثل هذه البطولات إلى تحقيق توسع وتطوير كرة القدم في عموم مناطق المملكة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاسيما فيما يتعلق بزيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببرنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:23ت م0216