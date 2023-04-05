الطائف 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسانطلقت بإدارة التعليم بمحافظة الطائف اليوم، ختبارات "مهاراتي 2 " للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مستهدفة المهارات الأساسية المكتسبة في المعارف والمهارات التي سبق دراستها في اللغة الإنجليزية والرياضيات ومادتي لغتي والعلوم.ويهدف الاختبار إلى تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة، وتشخيص وتحليل نواحي القوة ومكامن الضعف لدى الطلبة، إلى جانب توفير بيانات تُسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.// انتهى //21:24ت م0217