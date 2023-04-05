جدة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسيعد شارع " قابل " أحد أهم وأشهر شوارع مدينة جدة في الماضي والحاضر، وارتبط اسمه بالسوق الذي يحتضنه الشارع، وكان مقصدًا لأشهر تجار الحجاز قديمًا، وظل وما زال حتى اليوم سوق تجاريًّا حيًّا يقع في البلد بجدة التاريخية بالبسطات والمحال التجارية الصغيرة، وكان قديمًا موقعًا ومستودعًا ومخزنًا للغلال الخاصة بالحكومة.وسوق قابل أو بما يعرف بشارع قابل أحد أهم أسواق منطقة جدة التاريخية، ويتربع السوق على مساحة يبلغ مجموعها 539 مترًا مربعًا، ويضم بين جنباته 58 محلًّا ومتجرًا،على امتداد 77 مترًا، ولا يزال يحتفظ برونقه وأهميته في الماضي والحاضر،إذْ يعد رئة يتنفس منها تجار الأمس واليوم، ومكانًا جاذبًا للتسوق والبيع سواء للتجار أو المتسوقين أو زوار مدينة جدة.وفي الثمانينيات والتسعينيات الهجرية كان هذا الشارع يحتوي على أفضل المحال التجارية التي كانت تستورد أجود وأحسن الماركات العالمية من الملابس والأقمشة والساعات والعطور والأحذية، واستمر هذا الشارع لعدة عقود يظهر في بعض الإعلانات التجارية التي كانت تنشر في الصحف المحلية منذ الستينيات وأوائل السبعينيات الهجرية تقريبًا من القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر.ويجذب الشارع الكثير من الزوار والمتسوقين الذين يحرصون على شراء الهدايا التذكارية الخاصة بشهر رمضان لذويهم، وهو محط أنظار زوار المنطقة التاريخية،ويحرص أهالي جدة على زيارته والتبضُّع منه خلال شهر رمضان المبارك.وينسب هذا الشارع إلى أحد أكبر تجار جدة وأعيانها، وهو الشيخ سليمان قابل، الذي كان رئيسًا للمحكمة التجارية في عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -ورأس بلدية جدة من عام 1334 حتى عام 1343هـ ، وقام الشيخ سليمان بتسقيف الشارع بألواح معدنية، كانت تسمى بالزنك، وقام بإدخال الكهرباء إلى الدكاكين؛ مما أضاف للسوق عاملَ جذب كبيرًا للتجار والمتسوقين ومرتاديه، وشارع قابل يبدأ غربًا من باب البنط من شارع الملك عبدالعزيز، ويمتد شرقًا حتى شارع الذهب الذي يفصل بين شارع قابل وسوق العلوي.ومن شارع قابل انطلق عدد كبير من تجار مدينة جدة، وأصبحوا من كبار رجالات الأعمال، ومنهم تجار الأقمشة والملابس الجاهزة والصرافون وتجار الساعات والعطور وغيرهم.ويوجد في شارع قابل أحد أكبر مساجد جدة التاريخية، وهو مسجد عكاش الذي بني عام 1200 للهجرة، يعد المسجد أقدم معالم شارع قابل حيث يقدر عمره بحوالي 230 عامًا، وعرف المسجد بعكاشة نسبة إلى "عكاش أباظة" الذي عمل على تجديده، ويطل المسجد من الناحية الجنوبية على شارع قابل،بينما تظهر المحال، وللمسجد 5 أبواب من خشب الجوز القادر على الصمود مع الزمن.// انتهى //21:28ت م0220