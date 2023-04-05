حائل 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسحددت شركة أمانة حائل " شمائل " للتنمية والتطوير سبعة أصول عقارية بارزة في مدينة حائل لنقل ملكيتها إلى الشركة، وهي أرض قرية مشار ، وأرض منتزه المغواة،وأرض المنطقة المركزية في وسط مدينة حائل، وأرض مدينة الزيتون، وأرض المدينة الحضرية، وكذلك أرض المدينة الاستثمارية.وجرى استعراض أصول الشركة لتحقيق التنمية المستدامة خلال الاجتماع الأول الذي رأسه اليوم رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سلطان الزايدي .كما تضمَّن الاجتماع مناقشة الإستراتيجية والخطط، وتسمية نائب رئيس مجلس الإدارة عادل المحمود، ورئيس اللجنة التنفيذية المهندس سلطان الزايدي، والرئيس التنفيذي المكلف باسم الحمود، وأمين مجلس الإدارة المهندس سالم السعدي، ورئيس لجنة المراجعة فؤاد الراشد، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت خالد البكر.وستقوم الشركة بإدارة الأنشطة البلدية المسندة إليها من خلال عقد شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص؛للاستعانة بخبراته لتطوير الأنشطة البلدية وتنمية الإيرادات، على أن تقوم الشركة بالرقابة على الأداء التشغيلي بالمدينة بشكل مستمر وإبرام العقود الاستثمارية، ومن أبرزها: إدارة حزمة الإعلانات، وأبراج الاتصالات، والأنشطة التنموية حسب طبيعة الجذب بالمنطقة، وتطبيقات البنوك والصرافات الآلية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمار مبتكرة ومتنوعة تستقطب استثمارات القطاع الخاص وأداء دور محوري في التنمية العقارية والاجتماعية والاقتصادية في حائل.// انتهى //21:33ت م0222