أبها 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأعلنَت إدارات التعليم بمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع ومحايل عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //21:35ت م0225