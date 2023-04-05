رياضي / لجنة منتخبات كرة اليد : الحصول على الرخصة التدريبية ( C ) شرطٌ أساسيٌّ لممارسة التدريب
الأربعاء 1444/9/14 هـ الموافق 2023/04/05 م واس
الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس
وضعت لجنة المنتخبات والتدريب بالاتحاد السعودي لكرة اليد،شرطًا أساسيًّا لممارسة مهنة التدريب في الأندية المحلية المشاركة في منافسات "الدوري الممتاز بجميع فئاته – دوري الدرجة الأولى" وهو الحصـول على الرخصة التدريبية ( C ) للمدربين السعوديين والأجانب ابتداءً من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م.
ويهدف القـرار لرفع مستوى التدريب ومواكبة التطور الفني في المنافسات المحلية، بجانب التزامن مع إقامة دراسات دولية للمدربين للحصول على الرخصة التدريبية الدولية ( C )، وذلك في مدينة الدمام خلال المدة من 25 مايو حتى 02 يونيو 2023م، بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد.
// انتهى //
21:39ت م
0226