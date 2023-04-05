عمّان 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، وفدًا من الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس النواب كينيث كالفرت، الذي يزور الأردن حاليًّا.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //21:48ت م0227