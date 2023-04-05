الباحة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة تعليقَ الدراسة غدًا، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة ومحافظاتها.وبيَّنَت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، فقد تقرَّر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-؛حرصًا على سلامة الجميع.// انتهى //22:20ت م0233