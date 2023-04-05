الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسقدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية التعازي في وفاة الطبيبة فريدة عبدالرحيم الأحمد رحمها الله.‏وأجرى سموُّه اتصالًا بذويها، سأل خلاله اللهَ - عزَّ وجلَّ- أن يجعل ماقدمت لمرضاها ولمجتمعها في ميزان حسناتها.يذكر أن الدكتورة فريدة الأحمد - رحمها الله- طبيبة سعودية، تخرجت في جامعة الملك سعود وتخصصت في أمراض الكلى، وعملت بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الدمام المركزي لأكثر من 35 عامًا، وكانت مثالًا للإخلاص والتفاني والحرص على مرضاها.// انتهى //22:38ت م0237