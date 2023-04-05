عام / سموُّ نائبِ أميرِ الشرقية يقدِّمُ التعازيَ لأسرة طبيبة خدمت 35 عامًا
الأربعاء 1444/9/14 هـ الموافق 2023/04/05 م واس
الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس
قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية التعازي في وفاة الطبيبة فريدة عبدالرحيم الأحمد رحمها الله.
وأجرى سموُّه اتصالًا بذويها، سأل خلاله اللهَ - عزَّ وجلَّ- أن يجعل ماقدمت لمرضاها ولمجتمعها في ميزان حسناتها.
يذكر أن الدكتورة فريدة الأحمد - رحمها الله- طبيبة سعودية، تخرجت في جامعة الملك سعود وتخصصت في أمراض الكلى، وعملت بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الدمام المركزي لأكثر من 35 عامًا، وكانت مثالًا للإخلاص والتفاني والحرص على مرضاها.
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22:38ت م
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