الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسحصل الدكتور أحمد الأحمري وأخصائي العلاج الطبيعي سعيد الدهان، على الشارة الدولية كمشرفين طبيين لمنافسات البطولات العالمية والقارية المقامة تحت إشراف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.ويأتي ذلك بعد ما أثبته الأحمري والدهان لمسؤولي اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي خلال عملهما ومرافقتهما المنتخبات السعودية في جميع الفئات السنية لرفع الأثقال؛وحرصهما وإتقانهما عملَهما.// انتهى //22:41ت م0239