تيرانا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 أطنان و350 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة دلفينا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 300 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023م.يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية؛ تحقيقًا للأمن الغذائي؛وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //22:49ت م0240