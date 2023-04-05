الطائف 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافةً غدًا، على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين - عن بُعد - حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدًا، في تعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا؛بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".// انتهى //22:50ت م0241