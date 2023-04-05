رفحاء 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسنَفَّذَتْ جمعيةُ البر الخيرية بمركز روضة هباس، بمنطقة الحدود الشمالية 20 مشروعًا وبرنامجًا للمستفيدين من خِدْمَاتِها، وذلك خلال الربع الأول من عام 2023 م، بَلَغَتْ قيمتُها 945,748 ريالًا.وتَنَوَّعَتْ مشروعاتُ الجمعية الاجتماعية ومبادراتها لتشمل مساعدة أسر الأيتام، وتفريج كربة، وتوزيع السلال الغذائية، والإعانات الصحية، وبناء منازل ،وكفالة الأيتام، وكسوة الشتاء، وتأثيث منازل،وكفالة الأرامل، وتوزيع تمور، والسلال الرمضانية، والكفالة التعليمية، وكسوة العيد، وإفطار صائم، بالإضافة للمبادرات والشراكات المجتمعية الأخرى التي قُدمت خلالها خدمات اجتماعية للمستفيدين.// انتهى //22:57ت م0242