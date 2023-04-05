الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى إجراء فحص السكر المنزلي قبل الوجبات وبعد تناولها بساعتين أو ثلاث ساعات، واتباع إرشادات الاستخدام الخاصة بالجهاز المنزلي لقياس نسبة السكر بالدم، لضمان سلامة الجهاز وظهور القراءات الصحيحة.ودعت "الغذاء والدواء" إلى ضرورة زيارة الطبيب المختص عند ارتفاع مستوى السكر (الجلكوز) بالدم خلال فترات الصيام.ونصحت "الهيئة" بالتأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية الخاصة بأشرطة قياس السكر واقتناء أجهزة تحفظ القراءات السابقة، وغسل اليدين وتجفيفهما قبل الفحص، والتأكد من كمية الدم المسحوبة، إضافة إلى إدخال شريط الفحص بشكل صحيح في مكان القياس.وذكرت "الهيئة" أن التقنية المستخدمة في أجهزة قياس مستوى السكر في الدم ليست بنفس مستوى الدقة عند إجراء الفحص لدى مقدمي الرعاية الصحية، داعيةً للإبلاغ عن أي مشكلات تخص أجهزة السكر أو المستلزمات الخاصة به من خلال المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية (NCMDR) أو الاتصال على الرقم الموحَّد 19999.// انتهى //23:07ت م0244