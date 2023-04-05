جاكرتا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 5 أطنان و67 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في منطقة بنتن بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 492 فردًا بواقع 123 أسرة ، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام إندونيسيا لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية الذي يهدف إلى توزيع 6.687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33.435 فردًا في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.// انتهى //23:13ت م0247