القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرات نظمت شرق قطاع غزة؛ تنديداً باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من القنابل الغازية والصوتية على مئات الشبان الفلسطينيين في منطقة ملكة شرق مدينة غزة؛ مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.وفي ذات السياق أصيب العديد من الفلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية بحالات اختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة نُظِّمَت نصرة للأقصى.// انتهى //23:55ت م0253