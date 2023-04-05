المدينة المنورة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستمكنت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الإندونيسية تبلغ من العمر 78 عاماً بعد تعرضها لحالة إغماء وتوقف القلب في صالات المغادرة الدولية.وفي تفاصيل الحالة استقبل مركز المراقبة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمس الأول حالة طارئة لمعتمرة وهي في غياب تام عن الوعي وتوقف التنفس وتبعه توقف في نبضات القلب.وعلى الفور بدء الفريق الطبي بالإنعاش القلبي الرئوي وبعد ثلاث دورات من الانعاش، عادت الدورة الدموية التلقائية والنبض بحمد الله وارتفعت نسبة الأوكسجين في الدم إلى ٩٠٪؜ .وبعد استقرار الحالة استكمل الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية للحالة وإكمال الخطة العلاجية لها.يذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار المدينة المنورة استقبل خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك 6696 مستفيداً ومستفيدةً قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة.// انتهى //23:55ت م0254