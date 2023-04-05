مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستمكَّنت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية- اليوم، من إزالة إحداثات على شارع بعرض 15 مترًا في مخطط الزاهر، وهي عبارة عن حواجز خرسانية وأسوار حديدية وأكشاك، أقيمت بطرق عشوائية وغير نظامية وتسبّبت في إغلاق الشارع، وذلك ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في المحافظه على الممتلكات العامه وازاله كل ما يمكن ان يشكل خدشا للمظهر العام وتشوها بصريا.وقد قامت فرقة من بلدية العتيبية الفرعية، وبمشاركة الإدارة العامة للتعدّيات بوكالة البلديات وعددًا من الجهات الأمنية؛ بمباشرة الموقع وتمت إزالة الإحداثيات وإعادة فتح الشارع ورفع كفاءة استخدامه، حسب الأنظمة والتعليمات.// انتهى //23:57ت م0258