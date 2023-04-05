لندن 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسواصل نادي نيوكاسل يونايتد نتائجه الإيجابية بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف لويست هام ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.وفي مباراة أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، تغلَّب مانشستر يونايتد على برينتفورد بهدف دون رد.وبهذه النتيجة يصل نيوكاسل للنقطة 53 متساوياً مع منافسه مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع.// انتهى //00:10ت م0002