المنامة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، واعتقال عدد منهم، بصفته استفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الداعي إلى توفير الحماية للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس الشريف.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وقرارات الشرعية الدولية، داعية إلى التهدئة ووقف الانتهاكات وتوفير الحماية للمصلين وللمقدسات الدينية، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة رفض المملكة جميعَ الأعمال الاستفزازية بما في ذلك تحصن المصلين في المسجد الأقصى أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة؛مما يهدد بالمزيد من التصعيد والعنف.// انتهى //00:12ت م0005