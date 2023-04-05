الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة أبها وضيفه التعاون في إطار الجولة الـ 22 من منافسات دوري روشن السعودي التي أقيمت أمس الاربعا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.سجل لأبها اللاعب أمين عطوشي،عند الدقيقة الـ63، فيما سجل للتعاون اللاعب فهد الرشيدي عند الدقيقة الـ68.وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده للنقطة الـ 24 في المركز الـ 11، فيما رفع التعاون رصيده النقطي لـ 36 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //00:14ت م0006