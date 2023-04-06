الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستغلَّب فريق الباطن على ضيفه الوحدة 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأربعاء، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، وذلك في منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.سجل للباطن أولاً اللاعب رينزو لوبيز عند الدقيقة الـ20، وعند الدقيقة الـ37 أضاف اللاعب أندري بوكيا الهدف الثاني.وبهذا الفوز رفع الباطن رصيده لـ 12 نقطة في المركز الـ 16، فيما توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الـ 13.// انتهى //00:27ت م0008