بريدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسنفَّذ فريق ضفاف العطاء التطوعي مبادرة توزيع السلال الرمضانية للأسر المتعففة في مدينة بريدة، بالتعاون مع المركز الخيري شمال بريدة.وأوضحت المشرفة العامة للفريق نجلاء المرزوق، أن فريق ضفاف العطاء التطوعي نفَّذ عدة مبادرات خلال شهر رمضان؛ شملت توزيع السلال الرمضانية والمشاركة في توزيع وجبات الإفطار، ومُبادرة الاهتمام في المساجد وسقيا الماء، إلى جانب إقامة الأركان التعريفية والتوعوية، معبِّرة عن شكرها للمركز الخيري شمال بريدة لحرصهم على تفعل الأعمال الخيرية في رمضان.// انتهى //01:10ت م0016