الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستعادل فريقا الطائي والرائد إيجابياً بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري روشن السعودي.وتقدم الرائد في المباراة بهدف عند الدقيقة 8 عن طريق لاعبه ميتريتا، قبل أن يعود أصحاب الأرض في المباراة بفضل هدف التعادل الأول الذي سجله اللاعب جي مبينزا عند الدقيقة 24، وعند الدقيقة 28 أعاد اللاعب محمد فوزير الرائد للمقدمة بتسجيله للهدف الثاني، وبعد 4 دقائق فقط من تقدم الرائد أعاد لاعب الطائي مبينزا فريقه للمباراة بتسجيله لهدف التعادل عند الدقيقة 32.وبهذه النتيجة وصل الطائي إلى النقطة 27 في المركز الثامن، فيما أضاف الرائد نقطة إلى رصيده ليصبح 26 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //01:11ت م0018