أبها 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأعلنَت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليقَ الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مدارس مكتبي التعليم في بلقرن والبشائر؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.// انتهى //01:12ت م0019