عام / تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس بلقرن والبشائر بعسير
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
أبها 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
أعلنَت إدارة التعليم بمحافظة بيشة تعليقَ الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مدارس مكتبي التعليم في بلقرن والبشائر؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
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