عرعر 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية اليوم لقاءً مفتوحاً لذوي الإعاقة بالمنطقة تحت عنوان " تواصل", بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور فراس المدني، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الفئات العمرية، وذلك في الخيمة الرمضانية بالجامعة.واشتمل اللقاء على عدد من الفعاليات أبرزها مسابقات الثقافية، وحوارات، وفقرات ترفيهية متنوعة، وتوزيع الهدايا.وبيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور فرحان خلف العنزي أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني لعام 1444هـ، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بهدف إشراك ذوي الإعاقة في برامج الجامعة الطلابية، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، بالإضافة لتعريفهم بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذا البرنامج الرمضاني إلى غرس أهدافها النبيلة في أبناء المجتمع، بحيث يجدون فيه ما يلبي حاجتهم، وذلك من خلال قضاء أوقات الفراغ في برامج هادفة، تسهم في بناء شخصية الفرد، مستثمرين أوقاتهم فيما ينفعهم.يذكر أن فعاليات البرنامج الرمضاني تستمر حتى 18 رمضان، تضم برامج توعوية وبرامج مسابقات رياضية وبرامج فنية وثقافية وتطوعية.// انتهى //01:16ت م0021