الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسزار سفير جمهورية اليابان لدى المملكة فوميو إيواي مساء أمس، مهرجان ليالي رمضانية التي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالرياض، اطلع خلالها على مختلف الفعاليات المقامة التي تبرز عادات المجتمع السعودي الرمضانية، فضلاً عن الحراك الثقافي من خلال العروض المتنوعة في مجال الفنون الأدائية والبصرية والمسرحية والفنية.وتجول السفير في أرجاء المهرجان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة والاطلاع على جانب من ثقافة المجتمع السعودي.يذكر أن مهرجان ليالي رمضانية مستمر حتى الثامن من أبريل الجاري.// انتهى //01:19ت م0022