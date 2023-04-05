رفحاء 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسدربت جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل بمحافظة رفحاء أكثر من 250 شاباً وفتاة في عدد من البرامج المتنوعة، مثل الاتصال المؤسسي، والمدير التنفيذي، وصناعة الكيك، وذلك خلال شهر مارس الماضي 2023م، بهدف تأهيلهم على مهارات تمكنهم من العمل الحر والدخول في سوق العمل، وتحديد الميول المهني، مع توعية وتثقيف الشباب نحو ثقافة العمل الحر؛ كما أتاحت خلالها 5 فرص تطوعية، استفاد منها 40 متطوعاً ومتطوعة.يذكر أن الجمعية تهدف إلى تأهيل الأفراد على مهارات تمكنهم من العمل الحر والدخول في سوق العمل، وتحديد الميول المهني، مع توعية وتثقيف الشباب نحو ثقافة العمل الحر من خلال برامج نوعية بفرق عمل متخصصة، ومنهجيات مبتكرة، تهدف إلى تطوير المجتمع وظيفياً وتقديم برامج تدريبية لرفع المستوى المعرفي ودعم أصحاب المشاريع والأفكار التنموية، وتأهيل المجتمع للحصول على مهارات تمكنهم من دخول سوق العمل في مجالاته المتنوعة.// انتهى //01:42ت م0025