سكاكا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأطلق مجلس شباب الجوف برنامج محطات ريادية خلال شهر رمضان؛ بهدف رفع الوعي في ريادة الأعمال، واستعراض التجارب الريادية في قطاع الأعمال والتعريف بالجهات التمويلية للمشاريع التجارية.وفي لقاء لوكالة الأنباء السعودية مع الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي، أوضح أن البرنامج بشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ينفذ بقالب شبابي يستهدف من خلاله شباب وفتيات المنطقة لرفع الوعي في ريادة الأعمال لزيادة إسهامهم في القطاع الخاص، وتأسيس وتطوير مشروعاتهم التجارية عبر عشر جلسات خلال شهر رمضان.وأضاف أن البرنامج يتم من خلاله استضافة نماذج ريادية ناجحة في تأسيس مشروعاتهم التجارية في مختلف المجالات، بحضور ٣٠ مشاركاً يومياً، وبإجمالي يصل إلى ٣٠٠ مشارك في الجلسات الحوارية مع ختام البرنامج وباستضافة واحدة من أشهر المقاهي بمدينة سكاكا.وتتناول جلسات اللقاء المختلفة، التعريف بالمشروعات التجارية في المنطقة لشباب وفتيات الأعمال، واستعراض قصص النجاح التي من خلالها حرص رواد الأعمال على تأسيس مشروعات في قطاع التغذية والترفيه والصناعة والتجارة والزراعة والتسويق، والتعريف ببرامج التمويل المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال كواحدة من أبرز الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج.وثمن رائد الأعمال عبدالله بن بدر الجريد إطلاق مجلس شباب الجوف لهذا البرنامج، الذي بدأ في تحقيق أولى مستهدفاته باستفادته كمشارك ورائد أعمال باستنساخ أبرز التجارب الرائدة من شباب وفتيات الأعمال في تأسيس وإدارة مشروعاتهم التجارية.// انتهى //01:52ت م0026