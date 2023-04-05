مكةالمكرمة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسخصصت مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية عدداً من البرامج الاجتماعية والعلمية في رمضان، منها برنامج إفطار صائم في المسجد الحرام وساحات الحرم المكي وبعض مساجد مكة، تستهدف تقديم 150 ألف وجبة جافة وساخنة لضيوف الرحمن وسكان مكة وبرنامج مسابقة القرآن الكريم في عامها ودورتها السادسة عشر، التي تهدف إلى ربط الشباب بالقرآن الكريم وغرس الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري.ومن البرامج كذلك برنامج إمام الدعوة العلمية في خطب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرمضانية بعدة لغات، وكذلك تنظم المؤسسة بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن بمكة دورات علمية في تدبر القرآن الكريم وغرس القيم القرآنية وبرنامج تأهيل معلمي القرآن الكريم، تحت إشراف وفسح وزارة الشؤون الإسلامية ويهدف إلى خدمة القرآن الكريم، إلى جانب تنظيم أكاديمية إمام الدعوة العلمية التي تمنح دبلوماً في العلوم الشرعية والدراسات القرآنية بالتعاون مع جامعة أم القرى.// انتهى //01:57ت م0027