الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسبرعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وحضور معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود، أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج صنع في السعودية، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجهات المنظومة الصناعية والثروة المعدنية، النسخة الثانية من مبادرة "نجود بخيرنا" التطوعية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ في مقر الوزارة بالرياض.وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، والعمل بأحد أهم أهدافه الإستراتيجية، التي تُعنى بتشجيع العمل التطوعي، والوصول لمليون متطوع في عام 2030م، وذلك لدفع مسيرة الإنجازات الوطنية سعيًا لاقتصادٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي ووطنٍ طموح، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية وقادتها، وإبراز دور المنظومة وجهودها في جانب المسؤولية الاجتماعية، حيث شارك في المبادرة التطوعية لتجهيز السلال الرمضانية ممثلو المنظومة الصناعية والشركات الوطنية، والتي تجسّد حرص المنظومة على تشجيع الموظفين على الإسهام في العمل التطوعي الذي يعكس صورة إيجابية عن المجتمع ويعزز قيمة التعاون بين أفراده.كما أسهم في دعم هذه المبادرة عدد من شركاء النجاح من الشركات والمصانع المحلية أعضاء برنامج "صُنع في السعودية"، حيث وُزع 500 سلة رمضانية تحتوي على 8000 منتج غذائي واستهلاكي، مقدّمة من المصانع الوطنية المسجلة في البرنامج .// انتهى //02:12ت م0029