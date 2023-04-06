الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستجاوزت منصة "جود الإسكان" مساء اليوم مستهدفات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، "مليار ريال"، وذلك بعد مُضي 13 يوماً على قرع جرس انطلاق الحملة بعطاءات خيرية أسهمت في تأمين مساكن لـ 3500 أسرة من فئة الأسر الأشد احتياجاً.وانطلقت أعمال الحملة في مستهل شهر رمضان بتدشينٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدعم سخي بلغ 150 مليون ريال، ثم تتابعت عطاءات أهل الخير المساهمين نحو هدف الحملة "مليار ريال" الذي تم تقسيمه على 100 مليون سهم حيث بلغت قيمة السهم الواحد عشرة ريالات، لتواصل الحملة أعمالها ورسائلها في حث المجتمع على تقديم مزيد من العطاءات حتى نهاية مدة الحملة بانتهاء أيام شهر رمضان المبارك.وحظيت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري بعدد من الشركاء الفاعلين الذين كان لهم دور في تحقيق مستهدف الحملة مثل الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، وقناة العربية ومجموعة MBC، ومجموعة stc وقناة العربية والشركة الوطنية للإسكان ومجموعة عجلان وإخوانه وشركة سمو العقارية وشركة خزام العقارية والعربية كشريك إعلاني، وذلك إيمانا بفكرة الحملة وأثرها، واستشعاراً من الجهات لدورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال هذا النموذج المبتكر في القطاع غير الربحي.وبلغ عدد أفراد الأسر المستفيدة من العطاءات الخيرية المجموعة خلال "اكتتاب جود الإسكان الخيري" نحو 17500 فرد من مختلف مناطق المملكة، كما شهدت الحملة تفاعلاً مجتمعياً على مستوى الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي رافقها العديد من الفعاليات المصاحبة والليالي التي تُقيمها منصة جود يومياً لتعزيز حضورها وعرض منجزاتها وآخر تطوراتها بشكل يومي.وانطلقت حملة هذا العام بشعار "سهمك أخضر مدى الحياة"، في أول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، حيث تُحاكي الحملة في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، وتُقدّم مفهوم "السهم الرابح" لما له من أثر على المتبرِّع والمتبرَّع له؛ في فكرة فريدة من نوعها لدعم الأسر المستحقة في منصة "جود الإسكان".وتعليقًا على هذه المناسبة، قال معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" الأستاذ ماجد بن عبدلله الحقيل: نحن نفخر في المملكة العربية السعودية بتدشين القيادة الكريمة لحملة اكتتاب جود الإسكان ودعم الشركاء وعطاءات المجتمع والذي كان له دور في تحقيق هذا المنجز الكبير والوصول إلى المبلغ المستهدف المليار ريال وتجاوزه لنوفر المساكن لأكثر من 3500 أسرة شديدة الحاجة، ونسهم في تغيير حياتهم للأفضل، ونحن بإذن الله ماضون لتحقيق مزيد من الأهداف وإسعاد المزيد من الأسر؛ لأننا لازلنا في شهر الجود ولا زلنا نطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات حتى نهايتها بانتهاء أيام هذا الشهر الفضيل وسنكون عوناً لمزيد من الأسر وتمكينهم من امتلاك المسكن عبر منصة جود الإسكان.يُذكر أن منصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي في مجال الإسكان الخيري، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.// انتهى //02:54ت م0034