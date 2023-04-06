تبوك 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة الفنون المسرحية اليوم, أمسية ثقافية بعنوان "مسرح تبوك الواقع والتطلعات", وذلك بمشاركة نخبة من المبدعين بالمجال المسرحي من كتاب ومخرجين وممثلين ومهتمين بالحراك المسرحي بالمنطقة.وشهد اللقاء الذي أقيم بقاعة فندق سويس إن, حضور وتفاعل من المشاركين، وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك ماجد ناشي العنزي خلال كلمة له أن هذا اللقاء هو اللبنة الأولى للانطلاقة نحو الاتجاه الصحيح لتفوق مسرح تبوك ومبدعيها، مطالبا الجميع بتقديم الاقتراحات والأفكار الكفيلة بالوصول إلى ذلك التفوق.فيما أوضحت مشرفة لجنة المسرح بالجمعية إسراء الفاخري أن مبدعي ومبدعات المسرح بتبوك سيكون لها النصيب الأكبر من اهتمام جمعية الثقافة والفنون بتبوك لأن المسرح يُعد أم الفنون ومن خلاله تظهر المواهب السعودية وتنافس غيرها بالمسابقات العالمية.بعد ذلك تم فتح باب النقاشات والحوارات للحضور.وفي نهاية اللقاء طالب الجميع بضرورة إيجاد مسابقات وورش عمل ومجالس تنسيق في الجامعات تخدم المسرح، مع أهمية دعم الجهات و تحديد مقر مناسب يخدم المسرح، وما فيه من مواهب قادمة ستنافس بقوة بقية مناطق المملكة.// انتهى //02:56ت م0035