أبها 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسكرّم مدير التعليم بظهران الجنوب طارق الوادعي أمس، الطلاب والطالبات من أبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم، ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد" التي أطلقتها هيئة تطوير عسير.وأوضح مدير التعليم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح مهرجان العرين الرمضاني، أن التكريم جاء إيماناً بالدور العظيم والتضحيات الكبيرة التي قدمها آباء هؤلاء الأبناء للذود عن حياض الوطن ومقدراته، منوها بدور ولاة الأمر - حفظهم الله - في رعاية أبناء وبنات الشهداء.من جانبهم عبر أبناء وبنات الشهداء عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من وزارة التعليم وإدارة التعليم بظهران الجنوب، معبرين عن اعتزازهم وحبهم وولائهم للوطن وقادته، ومؤكدين بمواصلة بطولات آبائهم، داعين الله أن يحفظ لهذا البلد قادته وأن يديم عليه الأمن والأمان.// انتهى //04:07ت م0037