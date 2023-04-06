القدس المحتلة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة العديد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، بعد استهداف الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع لمسيرة نظمت على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.وفي مدينة الخليل بالضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت الليلة في بلدة بيت أمر، تنديداً باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى.// انتهى //05:04ت م0038