الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستوج معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل فريق أمانة المنطقة الشرقية بكأس بطولة دوري "بلدي" لكرة قدم الصالات، التي نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة 21 فريقاً من أمانات وجهات منظومة الوزارة على ملعب الصالة الرياضية .وجاء تتويج فريق أمانة المنطقة الشرقية باللقب بعد فوزهم في المباراة النهائية أمس على فريق أمانة منطقة الرياض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.وعقب المباراة كرم الحقيل فريق أمانة الرياض بعد تحقيقهم المركز الثاني، فيما نال فريق صندوق التنمية العقاري جائزة اللعب النظيف، وفي الجوائز الفردية، حقق حارس أمانة منطقة الرياض متعب الدوسري جائزة أفضل حارس بالبطولة، وحقق منصور الزهراني من أمانة الرياض جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصل لاعب أمانة المنطقة الشرقية عبدالله مغربي على جائزة هداف البطولة.واختتم حفل التتويج بتكريم معالي الوزير للرعاة والمشاركين والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //05:21ت م0039