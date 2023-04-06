القدس المحتلة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأصيب طفل فلسطيني الليلة برصاص مستوطن إسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الطفل أصيب بعدة رصاصات أطلقها عليه مستوطن في القدس.في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة أحياء بمدينة القدس، التي حولها الاحتلال الإسرائيلي لثكنة عسكرية، بعد أن أغلق كافة مداخل البلدة القديمة.وفي مدينة أم الفحم داخل فلسطين المحتلة عام 1948 اعتقلت قوات الاحتلال العديد من الفلسطينيين، بعد أن اعتدت على مسيرة نظمت تنديداً باستمرار جرائم الاحتلال على المسجد الأقصى.// انتهى //06:01ت م0041