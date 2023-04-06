ينبع 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسحققت إدارة تعليم ينبع 51 ميدالية في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات 2023، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم؛ بهدف تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة على تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وشارك من مدارس تعليم ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها أكثر من 700 طالب وطالبة، وحصل (6) من الطلاب والطالبات على الميدالية الذهبية، و (15) طالبًا وطالبة على الميدالية الفضية، و (30) طالبًا وطالبة على الميدالية البرونزية.وهنّأ مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي الطلبة الفائزين وأسرهم، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بالطلبة في مادة الرياضيات وخوض المنافسة العلمية عالميًا، وانضمام الطلبة المتميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات.يذكر أن فكرة المسابقة تركز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات والمساعدة للتحوّل من النظريات إلى التطبيق، وتعتمد أسئلة المسابقة نظام الاختيار من متعدد، ويمكن للطالب تقديم الاختبار باللغة العربية أو الإنجليزية، حيث يتم تقسيم المشاركين حسب صفوفهم الدراسية،الجدير ذكره أن المسابقة تعزز تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام، وتشجع على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطور المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وخلق بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية في إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا.// انتهى //06:58ت م0043