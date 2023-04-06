الرباط 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إدانة المملكة المغربية بشدة اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.كما أبرزت صحف الرباط تحذير جامعة الدول العربية، من دوامة عنف تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم، إثر الصدامات العنيفة التي جرت بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.وأوردت الصحف مواقف الإدانة العربية والدولية للممارسات الاسرائيلية ازاء المصلين الفلسطينيين في الحرم القدسي.وتطرقت صحف الخميس إلى الزيارة التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للصين، مبرزة أن جدول اعمال الزيارة يخصص لبحث عدد من القضايا الدولية الراهنة.واهتمت الصحف بترحيب الحلف الأطلسي بانضمام فنلندا رسميا اليه، لتصبح العضو 31 في التحالف الدفاعي الدولي، بينما يتطلع الحلف الى ضم السويد قريبا.كما تحدثت الصحف عن مخلفات العواصف التي شهدتها بعض مناطق الولايات المتحدة وخلفت عدة خسائر.ونقلت ايضا التقارير الواردة من اسبانيا عن أسوأ موجة جفاف يشهدها اقليم كتالونيا منذ عقود.// انتهى //07:11ت م0045