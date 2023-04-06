القدس المحتلة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 6 أبريل 2023 م واسجدد عشرات المستوطنين صباح اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات استفزازية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل اعتداءاتها على المصلين والمعتكفين في الأقصى.وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال تواصل عرقلة وصول المصلين للأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث منعت منذ فجر اليوم، من هم دون سن الأربعين عاماً من الدخول للأقصى.وفي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقعاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، مخلفة أضراراً في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.// انتهى //10:13ت م0052