القدس المحتلة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 6 أبريل 2023 م واسأبزرت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والاعتداء على المعتكفين في باحاته، مما أدى لإصابة واعتقال العشرات، ومتطرقة لردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية المنددة بعملية الاقتحام، والداعية إلى وقف الاعتدءات على الأماكن المقدسة، والمحذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.وتناولت الحراك الفلسطيني والأردني لعقد جلسة طارئة ومغلقة لمجلس الأمن الدولي "الخميس"، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.وأشارت صحف الخميس إلى تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني التي أكد فيها أن الاحتلال بانتهاكه حرمة الأماكن المقدسة والعبادة، من اعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، يخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والإنساني في فلسطين.وتطرقت إلى تنديد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءها الوحشي على المصلين في باحاته، واعتقال عدد منهم، وعدت هذا التصعيد الخطير اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وأخبرت الصحف، عن 170 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل 260 طفلاً منذ بداية العام الجاري.// انتهى //10:36ت م0055