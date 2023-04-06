الخرطوم 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 ابريل 2023 واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اهتماماً بتسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تطرقت للعلاقات الثنائية بين البلدين وملف السلام في جنوب السودان وسير العمل في تنفيذه.وركزت على لقاء وفد من لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير الموقعة على الاتفاق الإطاري بالخرطوم أمس، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي. حيث جرى استعراض الخطوات الأخيرة في مسار الوصول للاتفاق السياسي النهائي، مؤكدين قدرة الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز هذه العقبات.وأخبرت الصحف عن مصرع 5 أشخاص أمس، إثر تجدد أعمال العنف في إقليم النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع دولة إثيوبيا.وتطرقت إلى استعراض وزير الخارجية السوداني علي الصادق أمس، مع سفير اليابان لدى السودان، التنسيق والدعم المتبادل في المنابر الدولية، بجانب المبادرات الاقتصادية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.وأبرزت صحف السودان إصابة العشرات من الفلسطينيين أمس بحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرات نظمت شرق قطاع غزة؛ تنديداً باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.// انتهى//10:49ت م0057