جيزان 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //10:56ت م0059