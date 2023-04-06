عام / المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
جيزان 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
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