الخرطوم 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأكّد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عزمه على استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بـ”السرعة المطلوبة” .وقال في بيان نشر اليوم عقب إعلان قوى الاتفاق الإطارى تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً اليوم، إن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، لافتاً إلى أن “الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية”.وكانت قوى “الحرّية والتغيير” الموقعة على الاتفاق الإطارى في السودان نشرت بياناً أعلنت فيه تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً اليوم لعدم استكمال الجوانب الخاصّة بالإصلاح الأمني والعسكري.ودعت السودانيين للمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات وشدّدت على ضرورة التمسّك بالسلمية.كما طالبت قوى “الحرّية والتغيير” الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية المواكب الشعبية، محذّرةً من أيّ تعامل عنف تجاه المشاركين.//انتهي //10:59ت م0060