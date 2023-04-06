أبوعريش 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 ابريل 2023 م واسضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة غرفة جازان الرمضانية في نسختها الخامسة ، والتي أقُيمت الليلة الماضية ، بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي في محافظة أبوعريش.وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق عين صبيا على نجم الجنوب بثلاثية نظيفة ، وكسب برازيل الحديقة فريق الرشيد بنتيجة (2-1) ، فيما سيطر التعادل السلبي على مباراة عربي صبيا و وصل العارضة ، وحسم التعادل الإيجابي مباراة صاروخ جازان وفريق نهضة أبوعريش بهدف لهدف .// انتهى //11:01ت م0061