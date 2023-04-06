إسلام آباد 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إدانة باكستان بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، ومطالبتها من المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الفلسطينيين.واهتمت بتأييد باكستان لموقف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أعربت عن قلقها إزاء العنف الجاري ضد المسلمين في الهند، واعتباره مظهرًا حيًا لتصاعد الإسلاموفوبيا والاستهداف الممنهج ضد المسلمين في الهند.وتناولت تصريحات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار الذي أكد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان.وأخبرت في الشأن الأمني عن قضاء الجيش الباكستاني على ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية، بينهم قائد ميداني خلال عملية نفذتها قواته في بلدة "شين وارسك" بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأشارت إلى تقرير بنك التنمية الآسيوي الذي حذر من أن باكستان معرضة للخطر بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.وتابعت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوالي الإدانات الدولية لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.وأخبرت عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين في أفغانستان، إثر هطول الأمطار الغزيرة وحدوث الزلازل.// انتهى //11:01ت م0062