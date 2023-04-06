القاهرة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالمباحثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس في القاهرة أمس، والتي تناولت أوجه التعاون بين البلدين في جميع المجالات, بالإضافة لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس السيسي خلال المباحثات على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعمها لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية، وأهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة اقتحامها للمسجد الأقصىى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.وأبرزت إدانة مجلس الجامعة العربية، في اجتماعه الطارئ أمس على مستوى المندوبين الدائمين، للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك.وتناقلت صحف القاهرة ردود الأفعال الدولية لانضمام فنلندا إلى حلف "الناتو " عقب تسليم وزير خارجيتها بيكاهافيستو، وثيقة انضمام بلاده إلى معاهدة "الناتو" إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.// انتهى //11:06ت م0063