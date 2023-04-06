بغداد 15 رمضان 1444 هـ الموافق 6 ابريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد وتقييم الخطط وإدامتها لتنفيذ البرنامج الحكومي في المجال الأمني.واهتمت بمباحثات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، حول تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وآخر التطورات في العراق والمنطقة .وأشارت صحف الخميس إلى إدانة العراق للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين فيه، موردة بيان الحكومة العراقية الذي طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.ونوهت بإنهاء مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) .وتابعت الصحف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه للمسجد الأقصى، واعتقال العشرات من الفلسطينيين، وعرجت على الإدانات العربية والدولية لما يقوم به جيش الاحتلال من انتهاكات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني .// انتهى //11:41ت م0065