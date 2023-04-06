جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأبرمت جامعة جدة متمثلة في كلية علوم وهندسة الحاسب، اتفاقية مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات "ارتقاء" أمس ؛بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع تجاه الأجهزة الإلكترونية، ورعاية مؤسسات المجتمع المدني؛ تماشياً مع رؤية الجامعة السعودية الحديثة؛ ضمن برنامج "جامعة بلا أسوار" لتكامل التعلم والبحث لتطوير المجتمع مرتكزة على رؤية السعودية ٢٠٣٠.وتنطلق هذه الاتفاقية من إطار هدف تحقيق التعاون المثمر وتكاتف الجهود ودفع عجلة التقدم في عدة مجالات؛ ومنها مجال التقنية؛ حيث تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بمنطقة مكة المكرمة التي تهدف لخدمة المجتمع والحفاظ على النعمة الرقمية من خلال التبرع بأجهزة غير مستخدمة وإصلاحها أو إتلافها بطرق سليمة صديقة للبيئة، وتكوين مجتمعات طلابية وإكسابهم مهارات صيانة الأجهزة الإلكترونية بعقد ورش عمل تدريبية ومحاضرات تثقيفية.// انتهى //12:09ت م0067