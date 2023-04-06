جيزان 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستغلب نادي الجيل على نادي الوطن ضمن منافسات الجولة الـ 33 من دوري ممتاز الناشئين تحت 17 سنة.وجاء فوز نادي الجيل بنتيجة هدفين نظيفين لنادي الوطن ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ، على ملعب إدارة التعليم بجازان.وبهذا الفوز رفع الجيل رصيده لـ29 في المركز الثاني عشر ، فيما توقف رصيد الوطن عند 39 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //12:33ت م0068