رياضي / ضمن منافسات الدوري الممتاز للناشئين تحت17 سنة لكرة القدم .. الجيل يتغلَّب على الوطن
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
جيزان 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
تغلب نادي الجيل على نادي الوطن ضمن منافسات الجولة الـ 33 من دوري ممتاز الناشئين تحت 17 سنة.
وجاء فوز نادي الجيل بنتيجة هدفين نظيفين لنادي الوطن ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ، على ملعب إدارة التعليم بجازان.
وبهذا الفوز رفع الجيل رصيده لـ29 في المركز الثاني عشر ، فيما توقف رصيد الوطن عند 39 نقطة في المركز العاشر.
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12:33ت م
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